The latest bowls results from Tweed's bowling greens.

The latest bowls results from Tweed's bowling greens. Scott Powick

South Tweed Sharks

September 12 - September 18

Wednesday Morning Open Pairs

Winners: Daryl Maxwell & Roger Henson

Runner Up: Jim Chapman & Les Smith

Wednesday Open Triples

Winners: Jim McBain, Baz McBurney, Ian Whitehall

Runners Up: Alan Frith, Noel Solly, Al Heidi

Saturday Open Triples: Visit From Redcliffe

Winners: John Metcalfe, Faye McCoach, Geoff Anderson

Runner Up: Tony Smith, Caroline Maloney, Cheryl Moran

3rd Place: Eddie Bishop, Mal Keerie, Martin Fletcher, Mike Bambery

4th Place: John Lewis, Sandra Spring, Joyce Kuskopf

5th Place: Dave Lawrie, Colleen Schultz, Mick Green, Kim Mitchell

Tuesday Ladies Bowls

Winner: Barbara Welsh & Akiko Lynton

Runner Up: Marguerite Pettigrew & Joan Leckie

Men Minor Club Pairs

Mick Green & Joe Scicluna def Ray Riddle & Col Reynolds

Don Bateson & Keith Graham def John Privett & Michael Cuy

Rob Sellar & Charles Thygesen def Maurice Burgess & Ben Reynolds

Tweed Heads Men and Ladies

Monday, September 17

Championships

Men's Indoor Pairs final: Craig Larcombe, Doug Kleinhans d. Leigh Tynan, Mark Howarde 22/19 on extra end

Women's Indoor Pairs final: Hiro Emura, Joan Tennent d. Karen Figura, Frances Hewitt 26/16

Men's B Pairs

Round 1: Brian Newcombe, Bob Morgan d. John Roach, Kevin Connolly 26/14; Max Reiter, Ron Duckworth d. Les Hughes, Jim Croghan 26/8; David Dodge, Mark Lynn d. Bill Chick Larry Kirk 28/11; John Boylan, Wal Cancillier d. Col Acton, John McLeod 27/13; Richard Rombouts, Allan Nimmo d. John Bremner, Mike Nash 20/19; Jack Blagbrough, Bill Ornsby (sub. Russell Luland) d. John Matchett, Eroll Perkins 24/23 on extra end; Michael Geritz (sub. Rod Booth), Ron Gurr d. John Ritchie, Damien Delgardo 19/18

Round 2: David Dodge, Mark Lynn d. John Boyan, Wal Cancillier 25/10; Richard Rombouts, Allan Nimmo d. Russell Luland, Jack Blagbrough25/23; Scott Agnew, Dennis Agnew d. Michael Geritz, Ron Gurr 27/11; Brian Newcombe, Bob Morgan d. Max Reiter, Ron duckworth 15/12

Mixed Pairs semi-finals: Julie Overlack, Dan Smith d. Hiro & Ken Emura 25/7; Carol & John Royan d. Di Cunnington, Ron Duckworth 33/9

Final: Julie Overlack, Dan Smith d. Carol & John Royan 29/20

Monday, September 10

Indoor Pairs PM

Winners: Ken & Hiro Emura 3 wins plus 30; r/up: Maroi Matteucci, Paul West 3 plus 15; 3rd: Trish Dixon, David Doyle 2.5 plus 10. Random winners: Joe Fontanier, Ray Arrowsmith.

Tuesday, September 11

Green 1: Bill Finney, Dee Hunt, Renee & Tony Laycock; r/up: Roger Bell, Tony Kattenberg, Norm Clarke, Ron Duckworth

Green 2: Lesley Voss Ena Haydon, John Archer; r/up: Lynne & Phil Cogan, Norma & Trevor Gray

Wednesday, September 12

Green 1: John Bremner, Les Muir; r/up: Mike Alder, Max Reiter

Green 2: Sally Welsh, Hiro & Ken Emura; r/up: Peter Hiscox, Murray Heath, Mark Lynn

Green 3: Mitchell Cameron, Wayne Heydt; r/up: Helen Webb, Michael Johns

Indoor Green: Richard Mills, Tony Maschio; r/up: Bob Chapman, Brian Bevan

Thursday, September 13

Green 1: Erica Simpson, Pauline Southern, Chris Cragg; r/up: Janelle Donatello, Jan Matchett

Green 2: Ruth Reiter, Merle Willis, Val Young; r/up: Bev Everson, Ena Haydon, Eileen Hunt

Friday, September 14

Green 1: Roger Bell, Max Fisher, Michael McDonald; r/up: John McLeod, Steve Ross, Phil West

Green 2: Don Merrill, Trevor Bauerochse, Michael Johns; r/up: Toby Ritson, Brian Newcombe, Joe Fontanier

Green 3: Russell Frewin, Brian Kent, Dan Smith; r/up: Jack Blagbrough, Geoff Dixon, Kevin Dixon

Saturday, September 15

Green 1: Hiro & Ken Emura; r/up: Pat & John Mann

Sunday, September 16

Green 1: Ron Duckworth, Max Fisher; r/up: Dennis Ely, Arnold Garrett, Jan McLaughlan, Ray Fitzgerald

Green 2: Greg Ash, Ivan Gribble; r/up: Val & Bob Chapman, Kath & Lou Beckman

Runners-up Jackpot winners: Jack Lawford & Adele Duckworth

Kingscliff Beach Men's

Social Bowls

Tuesday, September 11

2018 Open Pairs

Winners : J Brinsmead and M James ; Runners-up: H Lawrence and B Beattie; Plate Winners: G Steinhardt and R Reaburn

Thursday, September 13

Three Bowl Triples

Winners: K Taylor, M Scott and M Richards; G Lonsdale, R Szkudlarski and R Lewis ; Plate Winners; A Simpson, R Breen and T Elton.

Saturday, September 15

Three Bowl Triples

Winners: B Morrow, J Barnes and R Graham; M King, W Bartlett and R Spence; Plate Winners: R Szkudlarski, B Fitzgerald and R Lewis.

Kingscliff Beach Women's

Wednesday, September 12

R Liddington, L Willoughby d. S Hinks, A Wonka; S Fowler, M Dickson, R Fuller d. S Fowler, F Wilson, R Wickbold; M Brown, S Whitehall, J Mitchell d. J Russell, B Petri, M Lincoln; S Gilbert, N Sherlock, A Shipway (Lucky Winners) d. J Siering, A Johnson, J Greenbank; B Mirls, G Brown (Lucky Runner up) drew C Chapman, J Scher

Consistency Singles: G Dean d. K Leslie; J Scott d. B O'Reilly; R Creedon d. M Vaughan

Mullumbimby Ex-Services

Thursday, September 13

Allan Bartlett, Ross Thatcher and Geoff Flick 24 defeated Allan Bartlett (swinging lead), Darrin Blake and Terry Fenwick 19. In the 2 by 11 end triples Bill Ball, John O'Connor and Michael Burke won the day with 2 wins + 7; followed by Michael Lardi, Ray Linabury and Gary Porter 1 win 1 loss +1; Mike Nicholls, Dick Ottery and Jean-Claude Canabou 1 loss 1 draw -4, 11 ends; Grant Henry, Terry Henry and Larry Henry 1 loss 1 draw -4, 8 ends.