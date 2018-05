Bowls round-up

BOWLS RESULTS: All the local bowling action.

SOUTH TWEED SHARKS

April 26-May 1

Wednesday Morning Open Pairs:

Winners: Sue Johnston, Dell O'Neill

R/up: John Bain, Steve Halmai

Wednesday Open Triples:

Winners: Ray Cameron, Derek Hopps

R/up: J O'Neill, Peter Blanksby, Ray Amendolia, Mark Rogers

Tuesday Ladies Bowls:

Winner: Joan Reid, Sally Hickman, Cheryl Moran

R/up: Sue Johnston, Barbara Welsh, Dell O'Neill

TWEED HEADS MEN'S AND LADIES

Championships

Ladies B Grade Fours: Semi-finals: Thelma Brown, Penny Collins, Sandra Beckett, Marjorie Croghan d Helen Webb, Christine Scott, Pauline Southern, Joclynn Stebbings 31/17

Kate Hardcastle. Margaret Benson, Jan Matchett, Georgie Moor d Jenny Worrall, Marina Jarrick, Lyn Rogers, Val Chapman 32/12.

Final: Georgie Moore's team d. Marjorie Croghan's team 24/13.

Ladies B Grade Pairs: Round 1: Sandra Beckett, Laurene Cassin d June Gilroy, Marie Purcell 17/15

Ros Ash, Barbara Whyte d Laurina Howarde, Jan Matchett 21/6

Quarter Final: Sandra Beckett, Laurene Cassin d Christine Scott, Penny Collins 21/18

Ros Ash, Barbara Whyte d Michelle cooper, Joclynn Stebbings 26/14; Thelma Brown, Georgie Moor d Carol Tawagi, Stella Bullard 27/15.

Social

Monday, April 23

Indoor PM Open Pairs:

Winners: Scott deJong, John Bain 3 wins plus 20

Runner up: Ken Emura, David Dodge 3 plus 18; 3rd: Bob Hines, Brian Heap 2 plus 21.

Tuesday, April 24

Green 1: Renee and Tony Laycock, Bill Finney, Dee Hunt

Runner up: Rhonda Chick, Bev Bitmead, Ena Haydon, Shirley Ganter

Indoor Green: Marie Kelly, Kath Robinson, Claire Holder, Pam Reedy

Runner up: Doreen Long, Maureen Blagbrough, Ken Scott, Doris Buchanan

Wednesday, April 25

Green 1: Phil Dwyer, Tony and Lynda Kattenberg

Runner up: Les Hughes, Marjorie and Jim Croghan

Green 2: Ted Ryan, Kevin Connolly, Lionel Viney

Runner up: Marjorie Davey, Marie Purcell, Irene Muldoon, Judy Roche

Green 3: Mike Alder, Max Reiter

Runner up: Sally and John Archer

Green 4: John Bremner, Les Muir

Runner up: Allan Vidler, Laurie Sylvester

Indoor Green: Bob Morgan, John burden, Gerry Mountain

Runner up: Lois Hodsdon, Connie Leggett, Ann Feast, Margaret Dare

Thursday, April 26

AM Indoor Singles

Winner: Peter Martin 3 wins plus 12; r/up: Kaye Robins 3 plus 6; 3rd: Barbara Gates 2 plus 20; Random: Peter Benson.

Ladies PM Social:

Green 1: Joan Lyon, Noela Irwin, Kath Beckman

R/up: Marjorie Davey, Bev Bitmead, Claire Holder

Green 2: Julie Frewin, Alison Ebsworth

R/up: Margaret Benson, Barbara Mullens

Friday, April 27

Green 1: George Mynott, Andrew Wilson, Peter Goldsmith

R/up:Michael Geritz, Wayne Heydt, Kevin Kerkow

Green 2: Brian Bitmead, Robert Carnes, Ron Parker;

R/up: Michael Johns, Trevor Bauerochse, John Asser

Green 3: Tony Maschio, Keith Hitchcock, David Howard

R/up: Tony Nicholls, Stan Loeber, Howard waye

Indoor Green: Don Allen, John Boylan, John Feast

R/up: Sean Harty, Roger Bell, Allen Jackson

PM Indoor Mixed Pairs:

Winners: Lynn & Mark Lynn 3 wins plus 27; r/up: Brian & Julie Kent 3 plus 13; 3rd: Barbara Gates, Estelle Bartrim 2.5 wins plus 9; Random: Kaye & Ernie Robins

Saturday, April 28

Indoor Green: Michael Nedjati, Gerry mountain; r/up; Narelle & Gary Bosden

Sunday, April 29

Indoor Green: Maureen & Jack Blagbrough; r/up: Kate & Ernie Robins

KINGSCLIFF BEACH WOMEN

Wednesday, April 25

Anzac Day Bowls:

1st: Julie O'Connor, Jan Mitchell, Ray Amour; 2nd: Shirley Whitehall, Tony Bibby, David Lloyd; 3rd: Kel Greenbank, Anne Wonka, Di James; 4th: Denise Singleton, Jenny Greenbank, Mark Smith.

Lucky Leads: Joan Hunt, Jenny White / Kerry Leslie, Mike O'Connor; Lucky Seconds: Max Marriott, Don McDonald, Bob James; Lucky Thirds: Tony Wonka, Robyn Fuller, Gary Singleton

MULLUMBIMBY EX-SERVICES

Thursday, April 26

In the pairs, Mal Flesser and Mike Nicholls (24) defeated Robert Rays and Trevor Saunders (16).

In the triples Bill Ball, Darrin Blake and Lee Roberts were too strong for Peter Wilton, Michael Lardi and Allan Bartlett. Johhn Bathie, Terry Johnston and Michael Burke (21) defeated John Bathie (swinging lead), Ray Linabury and Larry Henry (14), while Ray Breckenridge, Kerry Roberts and Terry Fenwick (30) beat Bob MacAuley, Tony Baggio and Jean-Claude Canabou (12).

TWEED BYRON DISTRICT WOMENS

T.B.D.W.B.A. 2018 Novice singles at Kingscliff

Semi-finals: Dawn Barnes (Cabarita) d Sue Lawrance (Pottsville) and Desley Watterson (Pottsville) d Anne Mullen (Kingscliff). In the final Desley Watterson d Dawn Barnes. Congratulations to all contestants.