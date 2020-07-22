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More than 40 people were listed for Tweed Heads Loacal Court today.
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COURT: See the list of people in Tweed Heads court today

Jessica Lamb
by
22nd Jul 2020 9:59 AM
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Each day a number of people appear at Tweed Heads Local Court, on a range of different charges.

Here is everyone listed for court today:

  • TYLAR GRECH
  • ROMEO LE THORN
  • THOMAS VINCENT WATKIN
  • MICHAEL GEORGIOU
  • GORDON HAROLD TULLY
  • JOHN MERVYN HARVEY
  • GARRY TUMOANA XAVIER HUNT
  • ROLAND LYLE CORA
  • THOMAS ALFRED GROVER
  • JASON MARK JAMES
  • TRONG SANG LE
  • JEZ KOKSHOORN
  • BRADLEY JOHN CAMPBELL
  • MICHAEL GERGIOU
  • ZYE ALLEN
  • ELIJAH JOHN DEVLIN
  • RALUCA ROMAN
  • CRISPIN JULIAN MYRES
  • JAK MCLEAN
  • SCOTT EDWARD BIBER
  • JAYE BARNEY RATH
  • BRITTANY LEE TAYLOR
  • HOLLY LEE MASON
  • JOSHUA HOUGH
  • DAVID JOHN DRAPER
  •  TEAGUE LINCOLN TOGO
  • STEVEN FARRUGIA
  • STEWART JOHN SAUNDERS
  • JOHNAS DANIEL TODD
  • SAMUEL ARCHIBALD
  • JEZ KOKSHOORN
  • Mathew TAYLOR
  • CEPHAS GYEMORE
  • MICHAEL CHARLES COOK
  • ALLEN ANTHONY WHATMAN
  • NIGEL WALKER
  • MICHAEL CHARLES COOK
  • CODY PAUL LOGAN-DUNCAN
  • SHAUN DAVID SMITH
  • JETHRO TODD
  • BEN STEPHEN MERCER
  • CODY LOGAN-DUNCAN
  • TORI MAY PERKISS
  • ALLIE ALEX
  • JOY ANN ROSS
  • SCOTT JAMES DRAGER
  • SHAUN DAVID SMITH
  • HUU PHUONG PHAN
  • BARUN MAITI
  • BRIAN WILLIAM MITCHELL
  • CARL ANDREW GYE

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