COURT: See the list of people in Tweed Heads court today
Each day a number of people appear at Tweed Heads Local Court, on a range of different charges.
Here is everyone listed for court today:
- TYLAR GRECH
- ROMEO LE THORN
- THOMAS VINCENT WATKIN
- MICHAEL GEORGIOU
- GORDON HAROLD TULLY
- JOHN MERVYN HARVEY
- GARRY TUMOANA XAVIER HUNT
- ROLAND LYLE CORA
- THOMAS ALFRED GROVER
- JASON MARK JAMES
- TRONG SANG LE
- JEZ KOKSHOORN
- BRADLEY JOHN CAMPBELL
- MICHAEL GERGIOU
- ZYE ALLEN
- ELIJAH JOHN DEVLIN
- RALUCA ROMAN
- CRISPIN JULIAN MYRES
- JAK MCLEAN
- SCOTT EDWARD BIBER
- JAYE BARNEY RATH
- BRITTANY LEE TAYLOR
- HOLLY LEE MASON
- JOSHUA HOUGH
- DAVID JOHN DRAPER
- TEAGUE LINCOLN TOGO
- STEVEN FARRUGIA
- STEWART JOHN SAUNDERS
- JOHNAS DANIEL TODD
- SAMUEL ARCHIBALD
- JEZ KOKSHOORN
- Mathew TAYLOR
- CEPHAS GYEMORE
- MICHAEL CHARLES COOK
- ALLEN ANTHONY WHATMAN
- NIGEL WALKER
- MICHAEL CHARLES COOK
- CODY PAUL LOGAN-DUNCAN
- SHAUN DAVID SMITH
- JETHRO TODD
- BEN STEPHEN MERCER
- CODY LOGAN-DUNCAN
- TORI MAY PERKISS
- ALLIE ALEX
- JOY ANN ROSS
- SCOTT JAMES DRAGER
- SHAUN DAVID SMITH
- HUU PHUONG PHAN
- BARUN MAITI
- BRIAN WILLIAM MITCHELL
- CARL ANDREW GYE