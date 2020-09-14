NAMED: +30 people to appear in Tweed court today
EACH day a number of people appear at Tweed Heads Local Court, on a range of different charges.
Here is everyone listed for court today:
- JESSICA HOMANS
- TIANI JAYDE SLOCKEE
- ATHANASIOS GIANNOULAKIS
- GLEN EDWARDS
- JENNIFER MARY LAFFERTY
- SARA ROBINS
- PATRICIA MICHELE STACEY
- SFEFAN KEITH RUSSELL MCANDREW
- CHRISTINE MARY THOMAS
- MATTHEW LEE HERBERT
- KALEB JOHN BILES
- BRADLEY JAMES HALLARD
- SCOTT LAWRENCE
- LUKE ANTHONY HUBBUCK
- MICHAEL ANTHONY SHARP
- MICHAEL CONDON
- STIRLING DANIEL JAMES EGGMOLESSE
- MATTHEW JOHN BAKER
- SCOTT JAMES DRAGER
- BLAKE BROWN
- EUGENE JOHN HILL
- SANDRA ALDRIDGE
- GREG IAN FRETWELL
- SHENAE LOUISE CURTIS
- DAVID WILLIAM LETHERN
- MICHAEL TODD BERGHOFER
- STEVEN PAUL BATES
- GLEN DAVID EDWARDS
- ERIC DICKINGS
- GLEN DAVID EDWARDS
- SANDRA ALDRIDGE
- NICHOLAS SHUGG
- SCOTT ALAN CLIMER
- SHARON MARIE JENSEN
- DAMIEN HASELDEN
- BENJAMIN ANDREW GUNN
- DAVID HANBURY STIMSON
- HARRISON MALCOLM WHEELER
- DANIEL CAINE HOLLAND
- MATTHEW ERIC ROBINSON
- HARLEY JOHN HUGHES
- DANIEL DAVID RAYNER
- SIMON DANIEL MEULMAN
- NIGEL WALKER
- GLEN EDWARDS
- TE-ARNI MAREE WARD
- HARRISON SULLIVAN
- JANA WETERE SCHULZ
- JASON CLINT SUTTON
- GLEN EDWARDS
- JACOB ALAN MORGAN
- RUEBEN REYES HERNANDEZ
- DONNA THERESE CRATES
- MELISSA AWAD
- SAM NORTHEN
- SQUIRES WINTER
- PAUL ANDREW AMOR
- GERHARDT KRATOCHWIL