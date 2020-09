NAMED: 50+ people to appear in Tweed court today

EACH day a number of people appear at Tweed Heads Local Court, on a range of different charges.

Here is everyone listed for court today:

TRISTEN LEE DONNO

RYAN MARCUS COROWA

SAMUEL LEE PURNELL

MALLEE CURRIE

THOMAS JAMES CAHILL

MATTHEW LEE HERBERT

BLAKE JOHN RYAN

MICHAEL DARREN AIDAN LEE COMBO

TYSON JAMES GRIFFITHS

JASMINE PATRICIA RAY

CHRYSTAL LEAH DERVISH

TYSON JAMES GUNDELACH STACE

HAYDEN JOHN UNDERHILL

LUKE JOSEPH IRWIN

ELIZABETH TUIMALEALIIFANO

SKYE KENNETH COHEN

RHYS EMMERSON

DALLAS PHILLIP SCHIEMER

MICHAEL JONATHAN BROWN

VERONICA MICHELLE NICHOLLS

BLAKE JOHN RYAN

RAYMOND GLENN PEARS

JAMES NORRISH

KRISTIAN JOHN TUCKER

BENJAMIN DOW

PAUL THOMAS LASSERRE

MATTHEW GIBBS

JAKOB BRANDT-PARAPATIC

TYSON JAMES GRIFFITHS

DEAN JAMES SQUADRITO

PAUL SHEDLOWICH

JUSTIN LEE CRETAN

RHYS WAYNE FORD-CHURCHILL

GREGORY JOHN STUART

ROMEO LE THORN

ANTHONY JOSEPH REGETAS

WILLIAM ERIC MCCORMACK

NATHANIEL EDMOND

AUBRY TRANBY-PHILLIPS

MATTHEW ERIC ROBINSON

STUART JAMES AMOS

NICHOLAS JOHN HUGHES

CHRISTOPHER BOWN

JAMIE LEE TOGO

SHANNON JAMES MURRAY

KIM STACEY GARSON

JACOB ALAN MORGAN

KENNY MORRIS

MITCHELL JAMES PRESTAGE

JACOB ALAN MORGAN

JESSICA MARIE CANNING

MATTHEW LEE HERBERT

MICHAEL TODD BERGHOFER

CHRYSTAL LEAH DERVISH

JASMINE PATRICIA RAY

WILLEM IAN UNGERMANN

RAYMOND EDWARD PINDAR

JARED LAMAR JAMES RETI

CAMERON ANTHONY BAINBRIGGE

LINGIARI LANGLO-GORDAN

LUKE JOSEPH IRWIN

BLAKE JOHN RYAN

PETER MAURICE TODD

JASMINE PATRICIA RAY

MATTHEW LEE HERBERT

JAKE FITTLER

GREGORY JOHN STUART