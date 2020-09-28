NAMED: 50+ people to appear in Tweed court today
EACH day a number of people appear at Tweed Heads Local Court, on a range of different charges.
Here is everyone listed for court today:
- TRISTEN LEE DONNO
- RYAN MARCUS COROWA
- SAMUEL LEE PURNELL
- MALLEE CURRIE
- THOMAS JAMES CAHILL
- MATTHEW LEE HERBERT
- BLAKE JOHN RYAN
- MICHAEL DARREN AIDAN LEE COMBO
- TYSON JAMES GRIFFITHS
- JASMINE PATRICIA RAY
- CHRYSTAL LEAH DERVISH
- TYSON JAMES GUNDELACH STACE
- HAYDEN JOHN UNDERHILL
- LUKE JOSEPH IRWIN
- ELIZABETH TUIMALEALIIFANO
- SKYE KENNETH COHEN
- RHYS EMMERSON
- DALLAS PHILLIP SCHIEMER
- MICHAEL JONATHAN BROWN
- VERONICA MICHELLE NICHOLLS
- BLAKE JOHN RYAN
- RAYMOND GLENN PEARS
- JAMES NORRISH
- KRISTIAN JOHN TUCKER
- BENJAMIN DOW
- PAUL THOMAS LASSERRE
- MATTHEW GIBBS
- JAKOB BRANDT-PARAPATIC
- TYSON JAMES GRIFFITHS
- DEAN JAMES SQUADRITO
- PAUL SHEDLOWICH
- JUSTIN LEE CRETAN
- RHYS WAYNE FORD-CHURCHILL
- GREGORY JOHN STUART
- ROMEO LE THORN
- ANTHONY JOSEPH REGETAS
- WILLIAM ERIC MCCORMACK
- NATHANIEL EDMOND
- AUBRY TRANBY-PHILLIPS
- MATTHEW ERIC ROBINSON
- STUART JAMES AMOS
- NICHOLAS JOHN HUGHES
- CHRISTOPHER BOWN
- JAMIE LEE TOGO
- SHANNON JAMES MURRAY
- KIM STACEY GARSON
- JACOB ALAN MORGAN
- KENNY MORRIS
- MITCHELL JAMES PRESTAGE
- JACOB ALAN MORGAN
- JESSICA MARIE CANNING
- MATTHEW LEE HERBERT
- MICHAEL TODD BERGHOFER
- CHRYSTAL LEAH DERVISH
- JASMINE PATRICIA RAY
- WILLEM IAN UNGERMANN
- RAYMOND EDWARD PINDAR
- JARED LAMAR JAMES RETI
- CAMERON ANTHONY BAINBRIGGE
- LINGIARI LANGLO-GORDAN
- LUKE JOSEPH IRWIN
- BLAKE JOHN RYAN
- PETER MAURICE TODD
- JASMINE PATRICIA RAY
- MATTHEW LEE HERBERT
- JAKE FITTLER
- GREGORY JOHN STUART