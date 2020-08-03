Menu
premium_icon Subscribe Today's Paper
Login
Tweed Heads Local Court
Tweed Heads Local Court Michael Doyle
News

NAMED: +50 people to appear in Tweed court today

Jessica Lamb
by
3rd Aug 2020 8:55 AM
premium_icon Subscriber only

EACH day a number of people appear at Tweed Heads Local Court, on a range of different charges.

Here is everyone listed for court today:

  • LUKE ANTHONY VLACH-ROBERTSON
  • MARK JOHN CHINNERY
  • LUKE JOHN BLACKMAN
  • ZACCARY PAUL WILLIAM CAPPS
  • KEEDEN DANIEL PHILLIPS
  • RAYMOND PINDAR
  • EATHAN THOMAS HILL
  • TYSON JAMES GRIFFITHS
  • IZAC KING
  • DAVID WALTER PRICE
  • NATHAN COREY ROWE
  • ZAYNE TURK
  • GRAHAM TOSIE SMALLWOOD
  • SAMANTHA ELIZABETH
  • ANTHONY KIRT
  • NEIL IAN BLAKEMAN
  • BENJAMIN BECKER
  • MICHAEL CONDON
  • MARK CONDRON
  • ANDREW CHIODO 
  • JACOB LEONARD ADCOCK
  • KIT BENJAMIN BUTLER
  • JOHN DUVAL MOORE
  • LYNDON LLOYD PICKERING
  • SUNNY MAY DAVIDSON
  • JOHANNA MENE MAGGS
  •  ATHANASIOS GIANNOULAKIS
  • MAUREEN LEE DRUHAN
  • MARK JOHN CHINNERY
  • SAMANTHA ELIZABETH ANTHONY
  • NATHAN COREY ROWE
  • GRAEME MERVYN TURNER
  • SERGEY USOLTSEV
  • IAN STANLEY GOLDFINCH
  • RUDI JOHANA SCHWARTZ
  • GLEN PATRICK FENTON
  • SCOTT ANTHONY CORNELL
  • JAMES HARVEY
  • BENJAMIN BECKER
  • NATHAN SIMPSON
  • THOMAS WOOLLEY
  • CAMERON THOMAS SOUTH
  • SCOTT JONES
  • ELIZABETH ANN HOWARD
  • RICARDO BELUA
  • JONATHAN DANIEL WILSON
  •  AARON JOHN KELLY
  • EDWARD LAWRENCE BOURNE
  • WESLEY TITMARSH
  • JOHN MICHAEL WALLACE
  • MARK JOSEPH LEVER
  • KEEDEN DANIEL PHILLIPS
  • SCOTT LAWRENCE
  • DEBBIE MARIE MUNDY
  • ALLAN DEAN BROWN
  • CONNOR JOHN MCGRATH
  • ZEKE PETER JOHN WILKINSON

More Stories

twdcourt twdnews twdpolice tweed heads local court. tweed

Just In

    Smart Phone! Dead Driver!

    Smart Phone! Dead Driver!
    • 3rd Aug 2020 10:12 AM

    Just In

      Top Stories

        Interactive map reveals our real level of homelessness

        premium_icon Interactive map reveals our real level of homelessness

        News NORTHERN NSW's two federal electorates are in the top three areas outside of Sydney for lack of social housing and high level of homelessness.

        State’s shame: Our worst areas for homelessness

        premium_icon State’s shame: Our worst areas for homelessness

        News As National Homeless Week begins, a shock new report has found Queensland accounts...

        Proof we are losing payroll jobs faster than other regions

        premium_icon Proof we are losing payroll jobs faster than other regions

        News We are rating just below Sydney areas. ***See the interactive map***

        Telstra backpedals on cyber attack excuse

        Telstra backpedals on cyber attack excuse

        News Telstra has taken back its claim that a cyber attack cause an outage