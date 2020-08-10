NAMED: +60 people to appear in Tweed court today
EACH day a number of people appear at Tweed Heads Local Court, on a range of different charges.
Here is everyone listed for court today:
- JONATHON CHARLES ROVERE
- MATTHEW JOHN BAKER
- SHAUN CHRISTIAN HOLLOWAY
- MADDISON BETTE DOLLAR
- SCOTT ANTHONY CORNELL
- RICK JONES
- LUCINDA GAIL JONES
- JAY THOMAS CAPELLARI
- EUGENE JOHN HILL
- ZOE RETSNIK
- ALASTAIR K D BLACKBURN
- JACOB COLIN SUTTON
- TAMMARRA SEAKINS
- JOSHUA OSBORNE
- IVAN LEWIS TURK
- ADAM WAYNE STEPHENS
- LUKE LAYBUTT
- JENNIFER LEA FITZPATRICK
- SHANNON CHRISTOPHER COSTAS
- DYLAN HUNTER
- DAVID JOHN ILOTT
- CAMERON RHYS BULLARD
- SEAN WILLIAM GREGORY
- BROOKLYN DAVID FULLERTON
- CHRYSTAL LEAH DERVISH
- LUCINDA GAIL JONES
- BRANDON FULLER
- NAOMI WHITE
- LEONE BROWNE
- PETER MICHAEL KENNY
- DENNIS CHARLES SMITH
- CHARLIE ADRIAN MCMILLAN
- JOSHUA DONALD MACKEY
- ALEXANDER JOHN FINDLAY
- TANE CHARLES MORGAN
- SUSAN GAI HEFFERNAN
- THOMAS REX BAKER
- STEPHEN DUFF
- MURRAY MARSHALL
- VERONICA MICHELLE NICHOLLS
- THOMAS CAHILL
- JOSHUA CHAPMAN
- SAMANTHA ELIZABETH ANTHONY
- BLAKE BROWN
- GARRICK JAMES JACOBSON
- DARREN JEFFRIES
- JENNIFER LEA FITZPATRICK
- DONNA LOUISE FINN
- MITCHELL REISENWEBER
- LACHLAN DAVID ALLEN
- DEAN JAMES SQUADRITO
- ADRIAN ADAMS
- JAYDEN TYRELL JONES
- JONATHAN LUKE PRESTWIDGE
- AIDAIN HILTON
- ZANE WRIGHT
- LACHLAN RORY MCLEOD
- VERONICA MICHELLE NICHOLLS
- LUCINDA GAIL JONES
- JUDE ALEXANDRIA MABBOTT
- BRADLEY JAMES GOODRIDGE
- GREGORY LEONARD KELLY
- JOSEPH COLIN CAPPS
- TOMAS AFONSO STRZELEWICZ PORTAL
- AUBRY GEORGE SCOTT
- KIMBERLEE ANNE GRAHAM
- KENT MICHAEL CRAMPTON
- LAUREE MORGAN
- DAVID ALDER
- SCOTT ANTHONY CORNELL
- SEAN WILLIAM GREGORY
- NICHOLAS GHEE KHOO
- MITCHEL DEE BRITTON
- JOSEPH LAMO
- JENNIFER MARY LAFFERTY
- JARDEN GATT
- ROBERT PAUL VIELVOYE
- JOEL KEITH NELSON
- ANTHONY JOSEPH REGETAS
- GREGORY JOHN BEVIS
- JOSS STEPHEN SPINA
- KYLIE ANNETTE LOVE
- CHRISTOPHER JOHN HARRIS
- JOSHUA RECK
- SARAH SHUTTLEWORTH
- VERONICA MICHELLE NICHOLLS
- SERA SUZANNE ROSE ROYCE
- JOSEPH DOMINIC LAMO
- HAYDEN WILLIAM CARPENTER