NAMED: +60 people to appear in Tweed court today
EACH day a number of people appear at Tweed Heads Local Court, on a range of different charges.
Here is everyone listed for court today:
- KRYSTAL CLOSE
- DANIEL PRIESTLEY
- CARL ANDREW GYE
- JOEL BOWEN PRICE
- RUBI JEAN RANIERI
- JOSS STEPHEN SPINA
- JAMIE GLEN BROWNING-ALCORN
- DANIEL ADAM PRIESTLEY
- BLAKE JOHN RYAN
- KAEL LUKE FAULKNER
- CASSANDRA LEE AUSTIN
- TONY LEE DANZEY
- PEARL BOWMAN
- PETER ROYCE NOBLE
- ASHLEY SINCLAIR HULSE
- HARLEY JOHN CADDY JESBERG
- LARRY GEORGE SHORT
- REECE JASON JONES
- MATTHEW GIBBS
- DANIEL ADAM PRIESTLEY
- BENJAMIN JOHN FAULKNER
- ANDREW JAMES LACROSSE
- OSKAR-DEL KARA TAMAIRA MUIRHEAD
- BLAKE JOHN RYAN
- JAI CURTIS
- JAKOB BRANDT-PARAPATIC
- KIRK BLAKEMAN
- ANDREW BRIAN RIORDAN
- BERNARD CHRISTOPHER MORROW
- CRAIG EUSTON COWAN
- JOSEPH DOMINIC LAMO
- TONY LEE DANZEY
- CLAYTON WILLIAM JONES
- KATIE NICOLE SWAINSON
- ANDREW LACROSSE
- CALLUM JACK BAKER
- JED VINCENT
- STEPHEN JOHN HAMBROOK
- MICHAEL DEAN SCHLEMANN
- THOMAS ALFRED GROVER
- KIRT NEIL IAN BLAKEMAN
- DARREN JEFFRIES
- ALASTAIR K D BLACKBURN
- TANYA MAREE CLANCY
- ANDREA BYRNE
- DEBRA REEVES
- ERRIC WARREN ROBERTS
- AMANDA JOYCE ROSS
- SHAUN ANTHONY KNIGHT
- KEEGAN MANI HAMILTON
- DEAN ROBERT PHILPOT
- RHYS WAYNE FORD-CHURCHILL
- LUKE JOSEPH IRWIN
- KERRY JOHN DARLING
- JACOB CHRISTOPHER BURRELL
- SHANE DANIEL PHIPPS
- CORALIE CONNORS
- JENNIFER MARY LAFFERTY
- KYLIE MARIE TEAGUE
- JAYDEN KYLE BIRD
- BLAKE JOHN RYAN
- NICHOLAS JOHN JESSOP
- BENJAMIN DANIELS
- PETER JAMES PEARCE
- JAMES PETERSON
- MICHAEL DAVID TUCKER
- BARRY JOESEPH STUBBINGS
- JAMES PAUL WOOD
- KERRY JOHN DARLING