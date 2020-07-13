Menu
premium_icon Subscribe Today's Paper
Login
Tweed Heads Local Court
Tweed Heads Local Court Michael Doyle
News

NAMED: +60 people to appear in Tweed Heads Local Court today

Jessica Lamb
by
13th Jul 2020 9:44 AM
premium_icon Subscriber only

EACH day a number of people appear at Tweed Heads Local Court, on a range of different charges.

Here is everyone listed for court today:

  • NATHAN SIMPSON
  • DARREN JEFFRIES
  • JAMES EDWARD KING
  • SKYE KENNETH COHEN
  • BRENDON JAMES ROTUMAH
  •  BLAISE TAYLOR
  • JADE GLEN ARNOLD
  • NATHAN DANIEL JOYCE
  • SARAH MAREE BUTKOWSKY
  • ASHLEY JAMES ANDREWS
  • JASMINE SKYE ROBERTSON
  • ASHLEY JAMES ANDREWS
  •  HOLLY LEE MASON
  • JOEL TURNAGE
  • STUART JAMES AMOS
  • GRANT PETER TOWELL
  • AYRTON BENNETT
  • DAVID WALTER PRICE
  • RICHARD SATYEND SHANKAR
  • BERNIE GLEESON
  • TAYLA ASHLEY BLUNDELL
  • ASHLEY SINCLAIR HULSE
  • SASHA CAVILL
  • JAMIE PETER BURROWS
  • JONATHON CHARLES ROVERE
  • JACOB THOMAS PATRICK SCHIEMER
  •  STEPHEN ANDREW CREW
  • LUKE ANTHONY VLACH-ROBERTSON
  • NATHAN DANIEL JOYCE
  •  ROBERT JOHN BRIGHTY
  • JOHN JNR TOGO
  • SARAH BUTKOWSKY
  • SCOTT JONES
  • JASON ELLIS
  • DAVID WILLIAM LEE
  • BENJAMIN JOHN FAULKNER
  •  ADAM BARKEY
  • JACKSON MANUEL
  • STEPHEN ANDREW CREW
  • KERRIE-ANNE WILKSHIRE
  •  PETER DANIEL TODD
  • AARON MICHAEL CLARKE
  • GLEN ANTHONY JACKSON
  • STEPHEN DAVID HYNDES
  •  TRAVIS KLEMM
  • ZOE RETSNIK
  •  ZAC CAPPS
  • ROBERT JOHN MCELHINNEY
  • JOSH ANDREW WALMSLEY
  • BRAD DOBLE
  • TANYA MAREE CLANCY
  • LUKE ANTHONY VLACH-ROBERTSON
  • PETER MAURICE TODD
  • TE-ARNI MAREE WARD
  • NICHOLAS DANE RUDMAN
  • SARAH SHUTTLEWORTH
  • DANE KEVIN IRVINE
  • ADAM PRESTWIDGE
  • JONATHON CHARLES ROVERE
  • JADE LEIGH MEREDITH
  • NATHAN DANIEL JOYCE
  • FLEUR GWENDOLINE OCCHILUPO
  • JOSHUA CHAPMAN
  • SAUL SAKIUSA SCOBLE
  • BERNIE GLEESON
  • TAYLA ASHLEY BLUNDELL
  • JUDE ALEXANDRIA MABBOTT
  • MELISSA LEHIR
  • BERNIE GLEESON
  • THOMAS WOOLLEY
  • CARLY LOFTUS
  • ANDREW BRIAN RIORDAN
  • JACKSON MANUEL

More Stories

Show More
twdcourt twdnews twdpolice tweed heads local court

Just In

    Just In

      Top Stories

        Seven swings axe on Gold Coast presenter

        premium_icon Seven swings axe on Gold Coast presenter

        Business Seven has shaken up its Gold Coast ranks by axing a familiar face citing the pandemic’s “tough times”.

        ‘No time to be complacent’: police warn against big parties

        premium_icon ‘No time to be complacent’: police warn against big parties

        Health POLICE say they are still being called to large parties that exceed COVID-19...

        Nurse and mum-of-two caught drink driving on way to work

        premium_icon Nurse and mum-of-two caught drink driving on way to work

        News Northern NSW nurse under “tremendous pressure” at work, court heard

        Public sex act accused to front court

        premium_icon Public sex act accused to front court

        Crime POLICE said the alleged victim was fishing on the North Coast at the time of the...