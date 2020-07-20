Menu
premium_icon Subscribe Today's Paper
Login
Tweed Heads Local Court
Tweed Heads Local Court Michael Doyle
News

NAMED: +100 people to appear in Tweed court today

Jessica Lamb
by
20th Jul 2020 9:55 AM
premium_icon Subscriber only

EACH day a number of people appear at Tweed Heads Local Court, on a range of different charges.

Here is everyone listed for court today:

  • LEONE BROWNE
  • NICHOLAS BROWN
  • JAKE AARON BROUGH
  • SANDRA ALDRIDGE
  • TRACEY MARIE BARRETT
  • NATHAN JAMES WINDLEY
  • CARA LEE LONG
  • STEVAN FIRIC
  • JAK MCLEAN
  • KYLIE JANE JONES
  • KARLA RENEE WILLIAMS
  • MATTHEW GIBBS
  • MIRIAM LOUISE FOLKES 
  • BRANDON FULLER
  • GAVIN JOHN MOSS
  • HARRISON SULLIVAN
  • SEAN WILLIAM GREGORY
  • JOEL ADAM LEES
  • GREGORY ALAN GAWTHORNE
  • DYLAN JAI GREEN
  • KENNY MORRIS
  • ANTONY JOSEPH MARANIC
  • GLENN WILLIAM BEAVEN
  • DILLON BRYANT
  • ASHLEIGH PIIRIKIVI
  • GREGORY ALLAN SYDNEY CREW
  •  BAYLEE SCOTT
  • LARRY GEORGE SHORT 
  • BRODIN JAMES SORRENSEN-MOATE
  • BRENDON JAMES ROTUMAH
  • JOEL BOWEN PRICE
  • BOORBI WARRIA KIRKBRIGHT
  • JAKE BRIAN THOMPSON
  • JESSICA LOUISE CUTTS
  • JESSICA ELIZABETH LUTTRELL
  • GRAHAM SOLWAY
  • GRANT DAY
  • JAYDEN WOOD
  • BRADLEY JAMES GOODRIDGE
  • DYLAN GRANT
  • MICHAEL CONDON
  • GREGORY JOHN BEVIS
  • PAULA AVERY
  • GREGORY AVERY
  •  BRENDAN DEAN
  • KYLIE MARIE TEAGUE
  • LINDA MAY EVERINGHAM
  • RYAN DANIEL DOYLE
  • JESSICA LOUISE MCPAUL-CUTTS
  • JACK TURNAGE
  • JENNIFER LEA FITZPATRICK
  • KENNY MORRIS
  •  MICHAEL CONDON
  • STIRLING DANIEL JAMES EGGMOLESSE
  •  MATTHEW RAYMOND BURGESS
  • LACHLAN DAVID ALLEN
  • GREGORY ALAN GAWTHORNE
  • GRAEME SOLWAY
  • JOEL ADAM LEES
  • JOSHUA ANDREW DODD
  • JARDEN GATT
  • BENJAMIN BEAU FRANKLAND
  • DARREN JOHN MILLS
  • BARRY JOESEPH STUBBINGS
  • JONATHAN LUKE PRESTWIDGE
  •  RUBI JEAN RANIERI
  • CONNOR JOHN MCGRATH
  • REECE WARRENDER
  • MAHINA GLORY O TE TAMAIRA
  • DYLAN JOHNSON BODLEY
  • THOMAS GEORGE BEETHAM
  • JAY CAPELLARI
  • KIRK BLAKEMAN
  • TANIKA RAE MURRAY
  • NICHOLAS STAPLETON-HUNT
  • JESSICA ELIZABETH LUTTRELL
  • PAUL SHEDLOWICH
  • LAURA PALMER
  • LAUREN EVANS
  • RYAN DANIEL DOYLE
  • REECE LATTA
  • BENJAMIN JAMES CROSS
  • DELLEISE DALE
  • MICHELLE JANINE DEVON
  • JENNIFER MARY LAFFERTY
  • NATHAN JAMES WINDLEY
  • GRAEME SOLWAY
  • FIONA FISCHER
  • SHANE ROBERT IRONS
  • AARON ANTHONY SMITH 
  • JAMES SOMERFIELD
  • JOSHUA OSBORNE

More Stories

Show More
northern rivers court northern rivers crime twdcourt twdnews twdpolice tweed heads local court

Just In

    Just In

      Horror 24 hours on NSW roads

      Horror 24 hours on NSW roads
      • 20th Jul 2020 9:36 AM

      Top Stories

        Cop explains why ‘locals' border pass only good in theory

        premium_icon Cop explains why ‘locals' border pass only good in theory

        News Tweed commuters are reporting 90-minute delays to and from work to cross the border, and one councillor is advocating for a solution.

        Man allegedly cut off partner’s clothes as she screamed

        premium_icon Man allegedly cut off partner’s clothes as she screamed

        News A man allegedly used a knife to cut off his partner’s clothes

        Border traffic forces Tweed kids to walk to school

        premium_icon Border traffic forces Tweed kids to walk to school

        Education Border traffic blocks buses from getting to the school.

        Man charged with threatening to kill officers' families

        premium_icon Man charged with threatening to kill officers' families

        News A man has been charged after allegedly threatening to bomb police