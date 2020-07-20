NAMED: +100 people to appear in Tweed court today
EACH day a number of people appear at Tweed Heads Local Court, on a range of different charges.
Here is everyone listed for court today:
- LEONE BROWNE
- NICHOLAS BROWN
- JAKE AARON BROUGH
- SANDRA ALDRIDGE
- TRACEY MARIE BARRETT
- NATHAN JAMES WINDLEY
- CARA LEE LONG
- STEVAN FIRIC
- JAK MCLEAN
- KYLIE JANE JONES
- KARLA RENEE WILLIAMS
- MATTHEW GIBBS
- MIRIAM LOUISE FOLKES
- BRANDON FULLER
- GAVIN JOHN MOSS
- HARRISON SULLIVAN
- SEAN WILLIAM GREGORY
- JOEL ADAM LEES
- GREGORY ALAN GAWTHORNE
- DYLAN JAI GREEN
- KENNY MORRIS
- ANTONY JOSEPH MARANIC
- GLENN WILLIAM BEAVEN
- DILLON BRYANT
- ASHLEIGH PIIRIKIVI
- GREGORY ALLAN SYDNEY CREW
- BAYLEE SCOTT
- LARRY GEORGE SHORT
- BRODIN JAMES SORRENSEN-MOATE
- BRENDON JAMES ROTUMAH
- JOEL BOWEN PRICE
- BOORBI WARRIA KIRKBRIGHT
- JAKE BRIAN THOMPSON
- JESSICA LOUISE CUTTS
- JESSICA ELIZABETH LUTTRELL
- GRAHAM SOLWAY
- GRANT DAY
- JAYDEN WOOD
- BRADLEY JAMES GOODRIDGE
- DYLAN GRANT
- MICHAEL CONDON
- GREGORY JOHN BEVIS
- PAULA AVERY
- GREGORY AVERY
- BRENDAN DEAN
- KYLIE MARIE TEAGUE
- LINDA MAY EVERINGHAM
- RYAN DANIEL DOYLE
- JESSICA LOUISE MCPAUL-CUTTS
- JACK TURNAGE
- JENNIFER LEA FITZPATRICK
- KENNY MORRIS
- MICHAEL CONDON
- STIRLING DANIEL JAMES EGGMOLESSE
- MATTHEW RAYMOND BURGESS
- LACHLAN DAVID ALLEN
- GREGORY ALAN GAWTHORNE
- GRAEME SOLWAY
- JOEL ADAM LEES
- JOSHUA ANDREW DODD
- JARDEN GATT
- BENJAMIN BEAU FRANKLAND
- DARREN JOHN MILLS
- BARRY JOESEPH STUBBINGS
- JONATHAN LUKE PRESTWIDGE
- RUBI JEAN RANIERI
- CONNOR JOHN MCGRATH
- REECE WARRENDER
- MAHINA GLORY O TE TAMAIRA
- DYLAN JOHNSON BODLEY
- THOMAS GEORGE BEETHAM
- JAY CAPELLARI
- KIRK BLAKEMAN
- TANIKA RAE MURRAY
- NICHOLAS STAPLETON-HUNT
- JESSICA ELIZABETH LUTTRELL
- PAUL SHEDLOWICH
- LAURA PALMER
- LAUREN EVANS
- RYAN DANIEL DOYLE
- REECE LATTA
- BENJAMIN JAMES CROSS
- DELLEISE DALE
- MICHELLE JANINE DEVON
- JENNIFER MARY LAFFERTY
- NATHAN JAMES WINDLEY
- GRAEME SOLWAY
- FIONA FISCHER
- SHANE ROBERT IRONS
- AARON ANTHONY SMITH
- JAMES SOMERFIELD
- JOSHUA OSBORNE